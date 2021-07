Venice has revealed its final lineup – looking at The Power of the Dog, the Card Counter, and perhaps Spencer to make it to Telluride.

VENEZIA 78 – COMPETITION

Madres Paralelas, dir: Pedro Almodovar

Mona Lisa And The Blood Moon, dir: Ana Lily Amirpour

Un Autre Monde, dir: Stéphane Brizé

The Power Of The Dog, dir: Jane Campion

America Latina, dir: Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

L’Evénement, dir: Audrey Diwan

Competencia Oficial, dirs: Gaston Duprat, Mariano Cohn

Il Buco, dir: Michelangelo Frammartino

Sundown, dir: Michel Franco

Illusions Perdues, dir: Xavier Giannoli

The Lost Daughter, dir: Maggie Gyllenhaal

Spencer, dir: Pablo Larrain

Freaks Out, dir: Gabriele Mainetti

Qui Rido Io, dir: Mario Martone

On The Job: The Missing 8, dir: Erik Matti

Leave No Traces, dir: Jan P Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped, dirs: Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter, dir: Paul Schrader

The Hand Of God, dir: Paolo Sorrentino

La Caja, dir: Lorenzo Vigas

Reflection, dir: Valentyn Vasyanovych

OUT OF COMPETITION – FICTION

Il Bambino Nascosto, dir: Roberto Ando

Les Choses Humaines, dir: Yvan Attal

Ariaferma, dir: Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills, dir: David Gordon Green

La Scuola Cattolica, dir: Stefano Mordini

Old Henry, dir: Potsy Ponciroli

The Last Duel, dir: Ridley Scott

Dune, dir: Denis Villeneuve

Last Night In Soho, dir: Edgar Wright

OUT OF COMPETITION – NON-FICTION

Life Of Crime 1984-2020, dir: Jon Alpert

Tranchées, dir: Loup Bureau

Viaggio Nel Crepuscolo, dir: Augusto Contento

Republic Of Silence, dir: Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, dirs: Daniel Geller, Dayna Goldfine

Deandré#Deandré Storio Di Un Impiegato, dir: Roberta Lena

Django & Django, dir: Luca Rea

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano, dir: Giorgio Verdelli

SPECIAL SCREENINGS

Le 7 Giornate Di Bergamo, dir: Simona Ventura

La Biennale Di Venezia: Il Cinema Al Tempo Del Covid, dir: Andrea Segre

OUT OF COMPETITION – SERIES

Scenes From A Marriage (Episodes 1-5), dir: Hagai Levi

HORIZONS EXTRA

Land Of Dreams, dirs: Shirin Neshat, Shoja Azari

Costa Brava, dir: Mounia Akl

Mama I’m Home, dir: Vladimir Bitokov

Ma Nuit, dir: Antoinette Boulat

La Ragazza Ha Volato, dir: Wilma Labate

7 Prisoners, dir: Alexandre Moratto

The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic, dir: Teemu Nikki

La Macchina Delle Immagini Di Alfredo C, dir: Roland Sejko

ORIZZONTI

Les Promesses, dir: Thomas Kruithof

Atlantide, dir: Yuri Ancarani

Miracle, dir: Bogdan George Apetri

Pilgrims, dir: Laurynas Bareisa

Il Paradiso Del Pavone, dir: Laura Bispuri

The Falls, dir: Chung Mong-Hong

El Hoyo En La Cerca, dir: Joaquin Del Paso

Amira, dir: Mohamed Diab

A Plein Temps, dir: Eric Gravel

107 Mothers, dir: Peter Kerekes

Vera Dreams Of The Sea, dir: Kaltrina Krasniqi

White Building, dir: Kavich Neang

Anatomy Of Time, dir: Jakrawal Nilthamrong

El Otro Tom, dirs: Rodrigo Pla, Laura Santullo

El Gran Movimento, dir: Kiro Russo

Once Upon A Time In Calcutta, dir: Aditya Vikram Sengupta

Rhino, dir: Oleg Sentsov

True Things, dir: Harry Wootliff

Inu-Oh, dir: Yuasa Masaaki

BIENNALE COLLEGE – CINEMA

Al Oriente

Nuestros Dias Mas Felices

La Santa Piccola

The Cathedral

Mon Pere, Le Diable

La Tana