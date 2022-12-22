The Society of Composers & Lyricists announces full list of SCL AWARDS’ nominees (SEE NEXT PAGE). (SCL) will present the 4th Annual SCL AWARDS for score and songs in visual media on February 15 at the Skirball Cultural Center.
Past winners who went on to win Oscars include Hans Zimmer for Dune; Billie Eilish and FINNEAS for No Time To Die; Trent Reznor, Atticus Ross and Jon Batiste for Soul; Hildur Guonadóttir for Joker, and more. The Society of Composers & Lyricists (SCL) is the primary organization for professional film, television, video game, and musical theater composers and lyricists. With a 77-year history in the art of creating music for visual media, members include the top creative professionals working today. The organization is focused on education and addressing the creative, technological, legal, newsworthy issues affecting the music for visual media community. For more information go to https://thescl.com/scl-awards.
3rd SCL AWARDS 2022 – Nominees
OUTSTANDING SCORE FOR A STUDIO FILM:
ALEXANDRE DESPLAT – GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
CARTER BURWELL – BANSHEES OF INISHERIN
MICHAEL ABELS – NOPE
MICHAEL GIACCHINO – THE BATMAN
JOHN POWELL – DON’T WORRY DARLING
OUTSTANDING SCORE FOR AN INDEPENDENT FILM:
LEO BIRENBERG, ZACH ROBINSON – WEIRD: THE AL YANKOVIC STORY
SHARON FARBER – BRAINWASHED: SEX-CAMERA-POWER
RYAN LOTT – EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
ROB SIMONSEN – THE WHALE
MARK SMYTHE – THE REEF: STALKED
OUTSTANDING SONG FOR A MUSICAL/COMEDY:
ALEXANDRE DESPLAT, ROEBAN KATZ, GUILLERMO DEL TORO – “CIAO PAPA” FROM GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO
KHIYON HURSEY, SUKARI JONES, BENJ PASEK, JUSTIN PAUL, MARK SONNENBLICK – “GOOD AFTERNOON” FROM SPIRITED
DANNY ELFMAN – “LIGHT THE MATCH” FROM CENTRAL PARK
BILLY EICHNER, MARC SHAIMAN – “LOVE IS NOT LOVE” FROM BROS
WEIRD AL YANKOVIC - “NOW YOU KNOW” FROM WEIRD: THE AL YANKOVIC STORY
OUTSTANDING SONG FOR A DRAMA/DOCUMENTARY
DIANE WARREN – “APPLAUSE” FROM TELL IT LIKE A WOMAN
TAYLOR SWIFT – “CAROLINA” FROM WHERE THE CRAWDADS SING
LADY GAGA, BLOODPOP – “HOLD MY HAND” FROM TOP GUN: MAVERICK
TEMS, RIHANNA, LUDWIG GÖRANSSON, RYAN COOGLER – “LIFT ME UP” FROM BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS – “(YOU MADE IT FEEL LIKE) HOME” FROM BONES AND ALL
OUTSTANDING SCORE FOR TELEVISION:
NICHOLAS BRITELL – ANDOR
SIDDHARTHA KHOSLA – ONLY MURDERS IN THE BUILDING
BEAR MCCREARY – THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER
THEODORE SHAPIRO – SEVERANCE
CRISTOBAL TAPIA DE VEER – THE WHITE LOTUS
OUTSTANDING SCORE FOR INTERACTIVE MEDIA:
NAINITA DESAI – IMMORTALITY
STEPHANIE ECONOMOU – ASSASSIN’S CREED VALHALLA: DAWN OF RAGNARÖK
BEAR MCCREARY – GOD OF WAR RAGNARÖK
WINIFRED PHILLIPS – JURASSIC WORLD PRIMAL OPS
CHRISTOPHER WILIIS – CAT BURGLAR
DAVID RAKSIN AWARD FOR EMERGING TALENT:
DARA TAYLOR – THE INVITATION
ANNA DRUBICH – BARBARIAN
DEANDRE JAMES ALLEN-TOOLE – GOD’S COUNTRY
ESIN AYDINGOZ – SIMCHAS AND SORROWS
NAMI MELUMAD – STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS