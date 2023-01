The Motion Picture Nominees are:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

AUSTIN BUTLER / Elvis – “ELVIS”

COLIN FARRELL / Pádraic Súilleabháin – “THE BANSHEES OF INISHERIN”

BRENDAN FRASER / Charlie – “THE WHALE”

BILL NIGHY / Williams – “LIVING”

ADAM SANDLER / Stanley Sugerman – “HUSTLE”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

CATE BLANCHETT / Lydia Tár – “TÁR”

VIOLA DAVIS / Nanisca – “THE WOMAN KING”

ANA de ARMAS / Norma Jeane – “BLONDE”

DANIELLE DEADWYLER / Mamie Till-Mobley – “TILL”

MICHELLE YEOH / Evelyn Wang – “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

PAUL DANO / Burt Fabelman – “THE FABELMANS”

BRENDAN GLEESON / Colm Doherty – “THE BANSHEES OF INISHERIN”

BARRY KEOGHAN / Dominic Kearney – “THE BANSHEES OF INISHERIN”

KE HUY QUAN / Waymond Wang – “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

EDDIE REDMAYNE / Charlie Cullen – “THE GOOD NURSE”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

ANGELA BASSETT / Ramonda – “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”

HONG CHAU / Liz – “THE WHALE”

KERRY CONDON / Siobhán Súilleabháin – “THE BANSHEES OF INISHERIN”

JAMIE LEE CURTIS / Deidre Beaubeirdra – “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

STEPHANIE HSU / Joy Wang/Jobu Topaki – “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

BABYLON

JOVAN ADEPO / Sidney Palmer

P.J. BYRNE / Max (Ruth’s Asst. Director)

DIEGO CALVA / Manny Torres

LUKAS HAAS / George Munn

OLIVIA HAMILTON / Ruth Adler

LI JUN LI / Lady Fay Zhu

TOBEY MAGUIRE / James McKay

MAX MINGHELLA / Irving Thalberg

BRAD PITT / Jack Conrad

MARGOT ROBBIE / Nellie LaRoy

RORY SCOVEL / The Count

JEAN SMART / Elinor St. John

KATHERINE WATERSTON / Estelle

THE BANSHEES OF INISHERIN

KERRY CONDON / Siobhán Súilleabháin

COLIN FARRELL / Pádraic Súilleabháin

BRENDAN GLEESON / Colm Doherty

BARRY KEOGHAN / Dominic Kearney

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

JAMIE LEE CURTIS / Deirdre Beaubeirdra

JAMES HONG / Gong Gong

STEPHANIE HSU / Joy Wang/Jobu Tupaki

KE HUY QUAN / Waymond Wang

HARRY SHUM JR. / Chad

JENNY SLATE / Big Nose

MICHELLE YEOH / Evelyn Wang

THE FABELMANS

JEANNIE BERLIN / Hadassah Fabelman

PAUL DANO / Burt Fabelman

JUDD HIRSCH / Uncle Boris

GABRIEL LaBELLE / Sammy Fabelman

DAVID LYNCH / John Ford

SETH ROGEN / Bennie Loewy

MICHELLE WILLIAMS / Mitzi Fabelman

WOMEN TALKING

JESSIE BUCKLEY / Mariche

CLAIRE FOY / Salome

KATE HALLETT / Autje

JUDITH IVEY / Agata

ROONEY MARA / Ona

SHEILA McCARTHY / Greta

FRANCES McDORMAND / Scarface Janz

MICHELLE McLEOD / Mejal

LIV McNEIL / Neitje

BEN WHISHAW / August

AUGUST WINTER / Melvin

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

AVATAR: THE WAY OF WATER

THE BATMAN

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

TOP GUN: MAVERICK

THE WOMAN KING

The Television Program Nominees are:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series

STEVE CARELL / Alan Strauss – “THE PATIENT”

TARON EGERTON / James Keene – “BLACK BIRD”

SAM ELLIOTT / Shea Brennan – “1883”

PAUL WALTER HAUSER / Larry Hall – “BLACK BIRD”

EVAN PETERS / Jeffrey Dahmer – “DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series

EMILY BLUNT / Cornelia Locke – “THE ENGLISH”

JESSICA CHASTAIN / Tammy Wynette – “GEORGE & TAMMY”

JULIA GARNER / Anna Delvey – “INVENTING ANNA”

NIECY NASH-BETTS / Glenda Cleveland – “DAHMER – MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY”

AMANDA SEYFRIED / Elizabeth Holmes – “THE DROPOUT”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

JONATHAN BANKS / Mike Ehrmantraut – “BETTER CALL SAUL”

JASON BATEMAN / Marty Byrde – “OZARK”

JEFF BRIDGES / Dan Chase – “THE OLD MAN”

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman – “BETTER CALL SAUL”

ADAM SCOTT / Mark Scout – “SEVERANCE”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

JENNIFER COOLIDGE / Tanya McQuoid-Hunt – “THE WHITE LOTUS”

ELIZABETH DEBICKI / Princess Diana – “THE CROWN”

JULIA GARNER / Ruth Langmore – “OZARK”

LAURA LINNEY / Wendy Byrde – “OZARK”

ZENDAYA / Rue Bennett – “EUPHORIA”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

ANTHONY CARRIGAN / Noho Hank – “BARRY”

BILL HADER / Barry – “BARRY”

STEVE MARTIN / Charles-Haden Savage – “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

MARTIN SHORT / Oliver Putnam – “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto – “THE BEAR”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

CHRISTINA APPLEGATE / Jen Harding – “DEAD TO ME”

RACHEL BROSNAHAN / Miriam “Midge” Maisel – “THE MARVELOUS MRS. MAISEL”

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues – “ABBOTT ELEMENTARY”

JENNA ORTEGA / Wednesday Addams – “WEDNESDAY”

JEAN SMART / Deborah Vance – “HACKS”

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

BETTER CALL SAUL

JONATHAN BANKS / Mike Ehrmantraut

ED BEGLEY JR. / Clifford Main

TONY DALTON / Lalo Salamanca

GIANCARLO ESPOSITO / Gus Fring

PATRICK FABIAN / Howard Hamlin

BOB ODENKIRK / Jimmy McGill/Saul Goodman

RHEA SEEHORN / Kim Wexler

THE CROWN

ELIZABETH DEBICKI / Princess Diana

CLAUDIA HARRISON / Princess Anne

ANDREW HAVILL / Robert Fellowes

LESLEY MANVILLE / Princess Margaret

JONNY LEE MILLER / John Major

FLORA MONTGOMERY / Norma Major

JAMES MURRAY / Prince Andrew

JONATHAN PRYCE / Prince Philip, Duke of Edinburgh

ED SAYER / Equerry

IMELDA STAUNTON / Queen Elizabeth II

MARCIA WARREN / Queen Elizabeth the Queen Mother

DOMINIC WEST / Prince Charles

OLIVIA WILLIAMS / Camilla Parker Bowles

OZARK

JASON BATEMAN / Marty Byrde

NELSON BONILLA / Nelson

JESSICA FRANCES DUKES / Special Agent Maya Miller

LISA EMERY / Darlene Snell

SKYLAR GAERTNER / Jonah Byrde

JULIA GARNER / Ruth Langmore

ALFONSO HERRERA / Javi Elizonndro

SOFIA HUBLITZ / Charlotte Byrde

KEVIN L. JOHNSON / Sam Dermody

KATRINA LENK / Clare Shaw

LAURA LINNEY / Wendy Byrde

ADAM ROTHENBERG / Mel Sattem

FELIX SOLIS / Omar Navarro

CHARLIE TAHAN / Wyatt Langmore

RICHARD THOMAS / Nathan Davis

DAMIAN YOUNG / Jim Rattelsdorf

SEVERANCE

PATRICIA ARQUETTE / Harmony Cobel

MICHAEL CHERNUS / Ricken Hale

ZACH CHERRY / Dylan George

MICHAEL CUMPSTY / Mr. Graner

DICHEN LACHMAN / Ms. Casey

BRITT LOWER / Helly Riggs

ADAM SCOTT / Mark Scout

TRAMELL TILLMAN / Seth Milchick

JEN TULLOCK / Devon Hale

JOHN TURTURRO / Irving Bailiff

CHRISTOPHER WALKEN / Burt Goodman

THE WHITE LOTUS

F. MURRAY ABRAHAM / Bert Di Grasso

PAOLO CAMILLI / Hugo

JENNIFER COOLIDGE / Tanya McQuoid-Hunt

ADAM DiMARCO / Albie Di Grasso

MEGHANN FAHY / Daphne Sullivan

FEDERICO FERRANTE / Rocco

BRUNO GOUERY / Didier

BEATRICE GRANNÒ / Mia

JON GRIES / Greg Hunt

TOM HOLLANDER / Quentin

SABRINA IMPACCIATORE / Valentina

MICHAEL IMPERIOLI / Dominic Di Grasso

THEO JAMES / Cameron Sullivan

AUBREY PLAZA / Harper Spiller

HALEY LU RICHARDSON / Portia

ELEONORA ROMANDINI / Isabella

FEDERICO SCRIBANI / Giuseppe

WILL SHARPE / Ethan Spiller

SIMONA TABASCO / Lucia

LEO WOODALL / Jack

FRANCESCO ZECCA / Matteo

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

ABBOTT ELEMENTARY

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues

WILLIAM STANFORD DAVIS / Mr. Johnson

JANELLE JAMES / Ava Coleman

CHRIS PERFETTI / Jacob Hill

SHERYL LEE RALPH / Barbara Howard

LISA ANN WALTER / Melissa Schemmenti

TYLER JAMES WILLIAMS / Gregory Eddie

BARRY

SARAH BURNS / Det. Mae Dunn

D’ARCY CARDEN / Natalie

ANTHONY CARRIGAN / Noho Hank

TURHAN TROY CAYLAK / Akhmal

SARAH GOLDBERG / Sally Reed

NICK GRACER / Yandar

BILL HADER / Barry

JESSY HODGES / Lindsay

MICHAEL IRBY / Cristobal

GARY KRAUS / Police Chief Krauss

STEPHEN ROOT / Monroe Fuches

HENRY WINKLER / Gene Cousineau

THE BEAR

LIONEL BOYCE / Marcus

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu

ABBY ELLIOTT / Natalie “Sugar” Berzatto

EDWIN LEE GIBSON / Ebraheim

COREY HENDRIX / Sweeps

MATTY MATHESON / Neil Fak

EBON MOSS-BACHRACH / Richard “Richie” Jerimovich

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto

HACKS

CARL CLEMONS-HOPKINS / Marcus Vaughan

PAUL W. DOWNS / Jimmy LuSaque Jr.

HANNAH EINBINDER / Ava Daniels

MARK INDELICATO / Damien

JEAN SMART / Deborah Vance

MEGAN STALTER / Kayla Schaeffer

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MICHAEL CYRIL CREIGHTON / Howard Morris

CARA DELEVINGNE / Alice Banks

SELENA GOMEZ / Mabel Mora

JAYNE HOUDYSHELL / Bunny

STEVE MARTIN / Charles-Haden Savage

MARTIN SHORT / Oliver Putnam

ADINA VERSON / Poppy White

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series

ANDOR

THE BOYS

HOUSE OF THE DRAGON

THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER

STRANGER THINGS