Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy:
• FANTASIA BARRINO | THE COLOR PURPLE
• JENNIFER LAWRENCE | NO HARD FEELINGS
• NATALIE PORTMAN | MAY DECEMBER
• ALMA PÖYSTI | FALLEN LEAVES
• MARGOT ROBBIE | BARBIE
Best Score – Motion Picture:
• JERSKIN FENDRIX | POOR THINGS
• LUDWIG GÖRANSSON | OPPENHEIMER
• JOE HISAISHI | THE BOY AND THE HERON
• MICA LEVI | THE ZONE OF INTEREST
• DANIEL PEMBERTON | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDERVERSE
Best Picture – Non-English Language:
• ANATOMY OF A FALL | FRANCE
• FALLEN LEAVES | FINLAND
• IO CAPITANO | ITALY
• PAST LIVES | USA
• SOCIETY OF THE SNOW | SPAIN
• THE ZONE OF INTEREST | UNITED KINGDOM / USA