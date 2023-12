Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy:

• FANTASIA BARRINO | THE COLOR PURPLE

• JENNIFER LAWRENCE | NO HARD FEELINGS

• NATALIE PORTMAN | MAY DECEMBER

• ALMA PÖYSTI | FALLEN LEAVES

• MARGOT ROBBIE | BARBIE

Best Score – Motion Picture:

• JERSKIN FENDRIX | POOR THINGS

• LUDWIG GÖRANSSON | OPPENHEIMER

• JOE HISAISHI | THE BOY AND THE HERON

• MICA LEVI | THE ZONE OF INTEREST

• DANIEL PEMBERTON | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDERVERSE

Best Picture – Non-English Language:

• ANATOMY OF A FALL | FRANCE

• FALLEN LEAVES | FINLAND

• IO CAPITANO | ITALY

• PAST LIVES | USA

• SOCIETY OF THE SNOW | SPAIN

• THE ZONE OF INTEREST | UNITED KINGDOM / USA