Thanks to Deadline:
Theatrical Feature Film
Paul Thomas Anderson
One Battle After Another
Directorial Team:
- Unit Production Manager: Will Weiske
- First Assistant Director: Adam Somner
- Second Assistant Directors: Trevor Tavares, Ian Stone
- Second Second Assistant Directors: Dominic Pacitti, Rafael Sanz-Jimenez
- Additional Second Assistant Directors: Nuekellar Hardy, Chunning Chang, Kit Conners, Kasia Trojak, Tyler Young
This was Anderson’s third DGA Award nomination. Anderson was previously nominated in this category in 2007 for There Will Be Blood and again in 2021 for Licorice Pizza.
Michael Apted First-Time Theatrical Feature Film
Charlie Polinger
The Plague (IFC Films)
Documentary Film
Mstyslav Chernov
2000 Meters to Andriivka (PBS)
Television
Drama Series
Amanda Marsalis
The Pitt, “6:00 P.M.” (HBO Max)
- Unit Production Manager: Michelle Lankwarden
- First Assistant Director: Eric Tignini
- Second Assistant Director: Kevin Zelman
- Second Second Assistant Director: Nicole Jones, Rebecca Rogers, Chloe Huckins
- Additional Second Assistant Director: Michelle Akeley
Comedy Series
Limited & Anthology Series
Shannon Murphy
Dying for Sex, “It’s Not That Serious” (FX on Hulu)
- Unit Production Manager: Francesca M. Mannix
- First Assistant Director: Julie A. Bloom
- Second Assistant Director: Findlay Ward Zotter
- Second Second Assistant Director: Kristin Dombroski, Laura E. Rizer
Movies for Television
Stephen Chbosky
Nonnas (Netflix)
- Unit Production Manager: Pamela Hirsch, Kara Doherty
- First Assistant Director: Chris Surgent
- Second Assistant Director: Takahide Kawakami
- Second Second Assistant Director: Cary Lee
- Location Manager: Tatiana Forster
Liz Patrick
SNL50: The Anniversary Special (NBC)
- Associate Director: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack, Janine DeVito, Amy Mancini, Dan Dome
- Stage Manager: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk, Peter Epstein, Karen Tasch Weiss, Steve Bautista, Joey Despenzero, Frank Fernandez, Doug Fogel, Jeffry Gitter, Cyndi Owgang, Elise Reaves, Niclana Tolmasoff, Leslie Williams
Documentary Series/News
Rebecca Miller
Mr. Scorsese, “All This Filming Isn’t Healthy” (Apple TV)
Reality, Quiz & Games
Conan O’Brien Must Go, “Austria” (HBO Max)
- Associate Director: Jason Chillemi
Sports
Matthew Gangl
2025 World Series – Game 7 – Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays (Fox Sports)
- Associate Director: Larry Lancaster, Aaron Stojkov, Bryan Colucci
- Stage Manager: Dominick Tringali, Dan Frank
Commercial
Kim Gehrig (Somesuch)
You Can’t Win. So Win. – Nike | Wieden+Kennedy
- First Assistant Director: Peter Jackson, John Mattern
- Second Assistant Director: Melina Greene
- Second Second Assistant Director: Chelsea Meador
I’m Not Remarkable – Apple | Client Direct
- First Assistant Director: Guy Forgaard
- Second Assistant Director: Amanda Johnson
- Second Second Assistant Director: Michael Dudley, Clyde Broom