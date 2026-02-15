The two winners that also have Oscar nominations are Frankenstein and Sinners.
THE WINNERS OF THE 13th ANNUAL MUAHS AWARDS ARE:
FEATURE-LENGTH MOTION PICTURE:
1. Best Contemporary Make-Up
One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Heba Thorisdottir, Mandy Artusato
2. Best Period and/or Character Make-Up
Sinners (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Ken Diaz, Siân Richards, Ned Neidhardt, Allison LaCour, Lana Mora
3. Best Special Make-Up Prosthetics
Frankenstein (Netflix)
Mike Hill, Megan Many
4. Best Contemporary Hair Styling
One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Ahou Mofid, Gina Maria DeAngelis, Sacha Quarles
5. Best Period and/or Character Hair Styling
Sinners (Warner Bros. Pictures/HBO Max)
Shunika Terry-Jennings, Elizabeth Robinson, Tene Wilder, Jove Edmond, Sherri B. Hamilton
TELEVISION SERIES – LIMITED, MINISERIES OR MOVIE FOR TELEVISION:
6. Best Contemporary Make-Up
The Studio (Apple TV +)
Jorjee Douglass, Gillian Whitlock, Robin Glaser, Cassie Lyons, James Freitas
7. Best Period and/or Character Make-Up
Palm Royale (Apple TV +)
Tricia Sawyer, Marissa Lafayette, Marie DelPrete, Rory Gaudio, Alyssa Goldberg
8. Best Special Make-Up Prosthetics
Stranger Things: Season 5 (Netflix)
Barrie Gower, Mike Mekash, Duncan Jarman
9. Best Contemporary Hair Styling
The Studio (Apple TV +)
Vanessa Price, Alexandra Ford, Lauren McKeever
10. Best Period and/or Character Hair Styling
Palm Royale (Apple TV +)
Karen Bartek, Brittany Madrigal, Tiffany Bloom, Anna Quinn, Jill Crosby
TELEVISION SPECIAL, ONE HOUR OR MORE LIVE PROGRAM SERIES:
11. Best Contemporary Make-Up
Saturday Night Live (NBC)
Louie Zakarian, Amy Tagliamonti, Jason Milani, Young Bek, Madison Bermudez
12. Best Period and/or Character Make-Up and/or Prosthetics
Saturday Night Live (NBC)
Louie Zakarian, Jason Milani, Amy Tagliamonti, Joanna Pisani, Kim Weber
13. Best Contemporary Hair Styling
Dancing with the Stars (ABC, Disney+)
Marion Rogers, Brittany Spaulding, Amber Nicholle Maher, Florence Witherspoon, Regina Rodriguez
14. Best Period and/or Character Hair Styling
Saturday Night Live 50th Anniversary Special (NBC)
Jodi Mancuso, Cara Hannah, Amanda Duffy Evans, Gina Ferrucci, Brittany Hartman
CHILDREN AND TEEN TELEVISION:
15. Best Make-Up
Skeleton Crew (Disney+)
Samantha Ward, Sonia Cabrera, Cristina Waltz, Alexei Dmitriew, Adina Sullivan
16. Best Hair Styling
Skeleton Crew (Disney+)
Lane Friedman, Nanxy Tong-Heater, Richard DeAlba, Roxane Griffin
COMMERCIALS & MUSIC VIDEOS:
17. Best Make-Up
Lady Gaga – “Abracadabra” (YouTube)
Sarah Tanno, Phuong Tran
18. Best Hair Styling
Walmart “WhoKnewVille” Holiday Campaign (all platforms)
Dean Banowetz, Amber Nicholle Maher, Johnny Lomeli, Maria Sandoval, Myo Lai
THEATRICAL PRODUCTIONS (Live Stage):
19. California Regional Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling
The Monkey King (San Francisco Opera)
Jeanna Parham, Christina Martin, Erin Hennessy, Maur Sela
20. Broadway and International Live Theater Production: Make-Up and Hair Styling
Frankenstein (Segerstrom Center for the Arts)
Lisa Ruth Zomer, Thomas Richards-Keyes, Timothy Santry