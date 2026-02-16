FILM CATEGORIES
Best Feature
Train Dreams (Netflix)
Producers: Michael Heimler, Will Janowitz, Marissa McMahon, Ashley Schlaifer, Teddy Schwarzman
Best Director
Clint Bentley, Train Dreams (Netflix)
Best Screenplay
Eva Victor, Sorry, Baby (A24)
Best First Feature
Lurker (MUBI)
Director: Alex Russell
Producers: Galen Core, Archie Madekwe, Marc Marrie, Charlie McDowell, Francesco Melzi D’Eril, Duncan Montgomery, Alex Orlovsky, Olmo Schnabel, Jack Selby
Best First Screenplay
Alex Russell, Lurker (MUBI)
John Cassavetes Award
(for best feature made under $1,000,000)
Esta Isla (This Island)
Writers/Directors/Producers: Cristian Carretero, Lorraine Jones Molina
Writer: Kisha Tikina Burgos
Best Breakthrough Performance
Kayo Martin, The Plague (Independent Film Company)
Best Supporting Performance
Naomi Ackie, Sorry, Baby (A24)
Best Lead Performance
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (A24)
Robert Altman Award
The Long Walk (Lionsgate)
Director: Francis Lawrence
Casting Director: Rich Delia
Ensemble Cast: Judy Greer, Mark Hamill, Cooper Hoffman, David Jonsson, Tut Nyuot, Joshua Odjick, Charlie Plummer, Ben Wang, Garrett Wareing
Best Cinematography
Adolpho Veloso, Train Dreams (Netflix)
Best Editing
Sofía Subercaseaux, The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)
Best International Film
The Secret Agent (NEON)
Director: Kleber Mendonça Filho
Best Documentary
The Perfect Neighbor (Netflix)
Director/Producer: Geeta Gandbhir
Producers: Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne
Someone to Watch
Tatti Ribeiro, Valentina
Truer Than Fiction
Rajee Samarasinghe, Your Touch Makes Others Invisible
Producers Award presented by Producers United
Tony Yang
TELEVISION CATEGORIES
Best New Scripted Series
Adolescence (Netflix)
Creators/Executive Producers: Jack Thorne, Stephen Graham
Executive Producers: Philip Barantini, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Nina Wolarsky, Hannah Walters, Mark Herbert, Emily Feller
Co-Executive Producers: Carina Sposato, Niall Shamma, Peter Balm
Best New Non-Scripted or Documentary Series
Pee-wee as Himself (HBO Max)
Executive Producers: Matt Wolf, Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken, Kyle Martin, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sara Rodriguez
Best Breakthrough Performance in a New Scripted Series
Owen Cooper, Adolescence (Netflix)
Best Supporting Performance in a New Scripted Series
Erin Doherty, Adolescence (Netflix)
Best Lead Performance in a New Scripted Series
Stephen Graham, Adolescence (Netflix)
Best Ensemble Cast in a New Scripted Series
Chief of War (Apple TV)
Ensemble Cast: Charlie Brumbly, Luciane Buchanan, Cliff Curtis, Brandon Finn, Moses Goods, Te Ao o Hinepehinga, Benjamin Hoetjes, Siua Ikale’o, Keala Kahuanui-Paleka, Mainei Kinimaka, Kaina Makua, Jason Momoa, Temuera Morrison, Te Kohe Tuhaka, James Udom