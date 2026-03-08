So far, from Deadline:
Winners
ORIGINAL SCREENPLAY
Sinners, Written by Ryan Coogler; Warner Bros. Pictures
ADAPTED SCREENPLAY
One Battle After Another, Screenplay by Paul Thomas Anderson, Screen Story by Paul Thomas Anderson, Inspired by the novel Vineland by Thomas Pynchon; Warner Bros. Pictures
DOCUMENTARY SCREENPLAY
2,000 Meters to Andriivka, Written by Mstyslav Chernov; Frontline Features
COMEDY/VARIETY SERIES – TALK OR SKETCH
Last Week Tonight with John Oliver, Senior Writers: Daniel O’Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali; Writers: Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Sofía Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford; HBO | Max
DAYTIME DRAMA
The Young and the Restless, Associate Head Writers: Jeff Beldner, Marla Kanelos, Dave Ryan; Writers: Susan Banks, Amanda L. Beall, Marin Gazzaniga, Rebecca McCarty, Madeleine Phillips; CBS/Paramount+
CHILDREN’S EPISODIC, LONG FORM AND SPECIALS
“When We Lose Someone” (Tab Time), Written by Sean Presant; YouTube
NEW SERIES
The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max
DIGITAL NEWS
“An Isolated Boarding School Promised to Help Troubled Girls. Former Students Say They Were Abused.”, Written by Sebastian Murdock and Taiyler Mitchell; HuffPost
COMEDY/VARIETY SPECIALS
Marc Maron: Panicked, Written by Marc Maron; HBO | Max
RADIO/AUDIO DOCUMENTARY
“Jerry Lewis’ Lost Holocaust Clown Movie” (Decoder Ring), Written by Max Freedman; Slate
EPISODIC DRAMA
“7:00 A.M.” (The Pitt), Written by R. Scott Gemmill; HBO | Max
EPISODIC COMEDY
“Prelude” (The Righteous Gemstones), Written by John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max
NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY
Remembering Palestinian Journalists Killed by Israeli Forces, Written by Lisa Salinas; MSNBC
NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT
“Devastating Flooding in Texas” (World News Tonight with David Muir), Written by David Muir, Karen Mooney, and Dave Bloch; ABC News
DRAMA SERIES
The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max
COMEDY SERIES
The Studio, Written by Evan Goldberg, Alex Gregory, Peter Huyck, Frida Perez, Seth Rogen; Apple TV
EPISODIC DRAMA
“7:00 A.M.” (The Pitt), Written by R. Scott Gemmill; HBO | Max
EPISODIC COMEDY
“Prelude” (The Righteous Gemstones), Written by John Carcieri, Jeff Fradley, Danny R. McBride; HBO | Max
DOCUMENTARY SCRIPT – OTHER THAN CURRENT EVENTS
“Forgotten Hero: Walter White and the NAACP” (American Experience), Written by Rob Rapley; PBS
ANIMATION
“Shira Can’t Cook” (Long Story Short) Written by Mehar Sethi; Netflix
RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT
“ABC News Radio Top of the Hour News”, Written by Robert Hawley; ABC News Radio
PROMOTIONAL WRITING
“CBS Comedy “, Written by Dan Greenberger; CBS
DOCUMENTARY SCRIPT – CURRENT EVENTS
“Trump’s Power & the Rule of Law” (Frontline), Written by Michael Kirk & Mike Wiser; PBS
QUIZ AND AUDIENCE PARTICIPATION
Celebrity Jeopardy!, Head Writer: Robert Patton Writers: Kyle Beakley, Michael Davies, Terence Gray, Amy Ozols, Tim Siedell, David Levinson-Wilk; ABC+
RADIO/AUDIO NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY
“The Life and Legacy of Jimmy Carter”, Written by Gail Lee; CBS News Radio
TV & STREAMING MOTION PICTURES
Deep Cover, Written by Derek Connolly & Colin Trevorrow; Prime Video
LIMITED SERIES
Dying for Sex, Written by Sheila Callaghan, Harris Danow, Madeleine George, Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock, Sasha Stewart, Sabrina Wu, Keisha Zollar; FX/Hulu
DAYTIME DRAMA
The Young and the Restless, Associate Head Writers: Jeff Beldner, Marla Kanelos, Dave Ryan; Writers: Susan Banks, Amanda L. Beall, Marin Gazzaniga, Rebecca McCarty, Madeleine Phillips; CBS/Paramount+
CHILDREN’S EPISODIC, LONG FORM AND SPECIALS
“When We Lose Someone” (Tab Time), Written by Sean Presant; YouTube
NEW SERIES
The Pitt, Written by Cynthia Adarkwa, Simran Baidwan, Valerie Chu, R. Scott Gemmill, Elyssa Gershman, Joe Sachs, Noah Wyle; HBO | Max
DIGITAL NEWS
“An Isolated Boarding School Promised to Help Troubled Girls. Former Students Say They Were Abused.”, Written by Sebastian Murdock and Taiyler Mitchell; HuffPost
COMEDY/VARIETY SPECIALS
Marc Maron: Panicked, Written by Marc Maron; HBO | Max
RADIO/AUDIO DOCUMENTARY
“Jerry Lewis’ Lost Holocaust Clown Movie” (Decoder Ring), Written by Max Freedman; Slate
SHORT FORM STREAMING
The Rabbit Hole with Jimmy Kimmel, Writers: Jimmy Kimmel & Jesse Joyce; YouTube
NEWS SCRIPT – ANALYSIS, FEATURE, OR COMMENTARY
Remembering Palestinian Journalists Killed by Israeli Forces, Written by Lisa Salinas; MSNBC
NEWS SCRIPT – REGULARLY SCHEDULED, BULLETIN, OR BREAKING REPORT
“Devastating Flooding in Texas” (World News Tonight with David Muir), Written by David Muir, Karen Mooney, and Dave Bloch; ABC News