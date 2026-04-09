Opening film:
LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
Pierre SALVADORI
Out of Competition
AMARGA NAVIDAD Pedro ALMODÓVAR
PARALLEL TALES Asghar FARHADI
A WOMAN’S LIFE Charline BOURGEOIS-TACQUET
LA BOLA NEGRA Javier CALVO & Javier AMBROSSI
COWARD Lukas DHONT
DAS GETRÄUMTE ABENTEUER Valeska GRISEBACH
ALL OF SUDDEN HAMAGUCHI Ryusuke
THE UNKNOWN Arthur HARARI
ANOTHER DAY Jeanne HERRY
SHEEP IN THE BOX KORE-EDA Hirokazu
HOPE NA Hong-jin
NAGI NOTES FUKADA Koji
GENTLE MONSTER Marie KREUTZER
NOTRE SALUT Emmanuel MARRE
FJORD Cristian MUNGIU
THE BIRTHDAY PARTY Léa MYSIUS
MOULIN László NEMES
FATHERLAND Pawel PAWLIKOWSKI
THE MAN I LOVE Ira SACHS
EL SER QUERIDO (THE BELOVED) Rodrigo SOROGOYEN
MINOTAUR Andrey ZVYAGINTSEV
Un Certain Regard
TEENAGE SEX AND DEATH AT CAMP MIASMA Jane SCHOENBRUN
Opening Film
ELEPHANTS IN THE FOG Abinash
BIKRAM SHAH 1st film
IRON BOY Louis CLICHY
BEN’IMANA Marie-Clémentine DUSABEJAMBO
1st film
CONGO BOY Rafiki FARIALA
CLUB KID Jordan FIRSTMAN
1st film
UĻA Viesturs KAIRIŠS
LA MÁS DULCE (STRAWBERRIES) Laïla MARRAKCHI
EL DESHIELO (THE MELTDOWN) Manuela MARTELLI
SIEMPRE SOY TU ANIMAL MATERNO (FOREVER YOUR MATERNAL ANIMAL) Valentina MAUREL
YESTERDAY THE EYE DIDN’T SLEEP Rakan MAYASI
I’LL BE GONE IN JUNE Katharina RIVILIS
1st film
WORDS OF LOVE Rudi ROSENBERG
EVERYTIME Sandra WOLLNER
ALL THE LOVERS IN THE NIGHT SODE Yukiko
Out of Competition
LA BATAILLE DE GAULLE : L’ÂGE DE FER Antonin BAUDRY
KARMA Guillaume CANET
DIAMOND Andy GARCIA
L’ABANDON Vincent GARENQ
L’OBJET DU DÉLIT Agnès JAOUI
HER PRIVATE HELL Nicolas WINDING REFN
Midnight Screenings
FULL PHIL Quentin DUPIEUX
SANGUINE Marion LE CORROLLER
1st film
ROMA ELASTICA Bertrand MANDICO
JIM QUEEN Marco NGUYEN & Nicolas ATHANÉ
1st film
GUN-CHE (COLONY) YEON Sang-ho
Cannes Première
LA TROISIÈME NUIT Daniel AUTEUIL
THE MATCH Juan CABRAL & Santiago FRANCO
KOKUROJO (THE SAMURAI AND THE PRISONER) KUROSAWA Kiyoshi
HEIMSUCHUNG (VISITATION) Volker SCHLÖNDORFF
PROPELLER ONE-WAY NIGHT COACH John TRAVOLTA
Special Screenings
REHEARSALS FOR A REVOLUTION Pegah AHANGARANI
1st film
LES MATINS MERVEILLEUX Avril BESSON
1st film
L’AFFAIRE MARIE-CLAIRE Lauriane ESCAFFRE & Yvo MULLER
AVEDON Ron HOWARD
LES SURVIVANTS DU CHE Christophe Dimitri RÉVEILLE
1st film
JOHN LENNON : THE LAST INTERVIEW Steven SODERBERGH
CANTONA David TRYHORN & Ben NICHOLAS