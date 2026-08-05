The lineup for the New York Film Festival includes Chris Rock’s Misty Green and Mike Leigh’s Tender Loving Care. It does not include Fjord, weirdly enough. But here you go. From Variety:
- Opening Night: “Paper Tiger” (James Gray)
- Centerpiece: “Behemoth!” (Tony Gilroy)
- Closing Night: “14th” (Ava DuVernay)
- “9 Temples to Heaven” (Sompot Chidgasornpongse), U.S. premiere
- “All of a Sudden” (Ryûsuke Hamaguchi), New York premiere
- “Bitter Christmas” (Pedro Almodóvar), U.S. premiere
- “Clarissa” (Arie Esiri and Chuko Esiri), New York premiere
- “Dao” (Alain Gomis), North American premiere
- “The Day She Returns” (Hong Sangsoo), North American premiere
- “I Deserve a Lover Whose Every Rise Sets Fiery Dooms Raging Across the Skies” (Mani Haghighi), world premiere
- “The Diary of a Chambermaid” (Radu Jude), U.S. premiere
- “Double Freedom” (Lisandro Alonso), U.S. premiere
- “The Dreamed Adventure” (Valeska Grisebach), U.S. premiere
- “Everything Else Is Noise” (Nicolás Pereda), U.S. premiere
- “Every time” (Sandra Wollner), U.S. premiere
- “Fatherland” (Paweł Pawlikowski), New York premiere
- “Godzilla Minus Zero” (Takashi Yamazaki), World premiere
- “La Gradiva” (Marine Atlan), U.S. premiere
- “I Rarely Wake Up Dreaming” (Isabelle Stever), North American premiere
- “The Loneliest Man in Town” (Tizza Covi and Rainer Frimmel), U.S. premiere
- “A Long Winter” (Andrew Haigh), New York premiere
- “The Man I Love” (Ira Sachs), New York premiere
- “A Man of His Time” (Emmanuel Marre), North American premiere
- “Minotaur” (Andrey Zvyagintsev), New York premiere
- “Misty Green” (Chris Rock), U.S. premiere
- “My Undesirable Friends: Part II — Exile” (Julia Loktev), New York premiere
- “My Wife Cries” (Angela Schanelec), U.S. premiere
- “Nowhere To Lay My Eyes” (Hong Sangsoo), North American premiere
- “Once Upon a Time in Harlem” (William Greaves and David Greaves), New York premiere
- “Possible Love” (Lee Chang-dong), U.S. premiere
- “Rose” (Markus Schleinzer), New York premiere
- “Tender Loving Care” (Mike Leigh), New York premiere
- “The Unknown” (Arthur Harari), New York premiere