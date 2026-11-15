Fatherland has the biggest showing in these nominations, which is kind of interesting, given it’s not so “in the conversation.” I wonder if this pushes it through. Nice to see both Sebastian Stan and Renate Reinsve for Fjord nominated here. They are so worthy. And Sandra Huller is double-nominated for Fatherland and Rose. As always, if Naza is present, one must think it will beat even the favorites. It definitely wins Documentary. It’s odd that Elsinore did not make the Best Picture cut, even with Andrew Scott in the Best Actor category.

From the Hollywood Reporter:

“The 39th European Film Awards will be held in Athens on Jan. 16, 2027.”

European Film

Fatherland, director: Paweł Pawlikowski

Fjord, director: Cristian Mungiu

In Waves, director: Phuong Mai Nguyen

Iron Boy (Le Corset), director: Louis Clichy

Jim Queen, director: Marco Nguyen, Nicolas Athané

La Bola Negra, directors: Javier Calvo, Javier Ambrossi

La Gradiva, director: Marine Atlan

Letters From the Silenced Country (Listy), director: Andrei Kutsila

Lucy Lost, director: Olivier Clert

Naza, directors: Yuval Abraham, Rachel Szor

Rehearsals for a Revolution, director: Pegah Ahangarani

To Hold a Mountain (Planina), directors: Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Viva Carmen (Carmen, L’Oiseau Rebelle), director: Sébastien Laudenbach

Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts), director: Vincent Munier

Woman Unknown (Kvinde Ukendt), director: May el-Toukhy

European Animation Film

In Waves, director: Phuong Mai Nguyen

Iron Boy (Le Corset), director: Louis Clichy

Jim Queen, directors: Marco Nguyen, Nicolas Athané

Lucy Lost, director: Olivier Clert

Viva Carmen (Carmen, L’Oiseau Rebelle), director: Sébastien Laudenbach

European Documentary

Letters From the Silenced Country (Listy), director: Andrei Kutsila

Naza, director: Yuval Abraham, Rachel Szor

Rehearsals for a Revolution, director: Pegah Ahangarani

To Hold a Mountain (Planina), directors: Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts), director: Vincent Munier

European Director

Javier Calvo, Javier Ambrossi for La Bola Negra

Cristian Mungiu for Fjord

Paweł Pawlikowski for Fatherland

Sandra Wollner for Everytime

Andrey Zvyagintsev for Minotaur

European Screenwriter

Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero for La Bola Negra

Cristian Mungiu for Fjord

Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten for Fatherland

Sandra Wollner for Everytime

Simon Liashenko, Andrey Zvyagintsev for Minotaur

European Actress

Mathilde Arcel in Woman Unknown

Penélope Cruz in Bunker

Sandra Hüller in Fatherland

Sandra Hüller in Rose

Renate Reinsve in Fjord

Léa Seydoux in Gentle Monster

European Actor

Swann Arlaud in A Man of His Time

Javier Bardem in The Beloved

Andrew Scott in Elsinore

Sebastian Stan in Fjord

Hanns Zischler in Fatherland

European Casting Director

Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart for Fatherland

Eva Leira, Yolanda Serrano for La Bola Negra

Jessica Ronane for Elsinore

European Cinematographer

Gris Jordana for La Bola Negra

Frank van den Eeden for Coward

Łukasz Żal for Fatherland

European Composer (Original Score)

Volker Bertelmann for Bunker

Tara Nome Doyle for Rose

Alberto Iglesias for Bitter Christmas

European Costume Designer

Doris Bartelt for Rose

Ana López Cobos for La Bola Negra

Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine for Woman Unknown

European Editor

Alberto Gutiérrez for La Bola Negra

Gesa Jäger for Yellow Letters

Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik for Fatherland

European Make-up & Hair Artist

Pablo Morillas, Marilo Osuna for La Bola Negra

Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin for Coward

Waldemar Pokromski for Fatherland

European Production Designer

Roger Bellés for La Bola Negra

Olivier Meidinger for Rose

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński for Fatherland

European Sound

Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe for Naza

Lars Ginzel, Tarn Willers for Fatherland

Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla for La Bola Negra

European Discovery – Prix Fipresci

17, director: Kosara Mitic

At Night, director: Beatrice Gibson

Cute, director: Marlene Emilie Lyngstad

Flesh & Fuel (Du Fioul Dans les Artères), director: Pierre Le Gall

The Guest (Gæsten), director: Mads Mengel

Thirteen in Gaza, director: Hosam Abu Dan