Fatherland has the biggest showing in these nominations, which is kind of interesting, given it’s not so “in the conversation.” I wonder if this pushes it through. Nice to see both Sebastian Stan and Renate Reinsve for Fjord nominated here. They are so worthy. And Sandra Huller is double-nominated for Fatherland and Rose. As always, if Naza is present, one must think it will beat even the favorites. It definitely wins Documentary. It’s odd that Elsinore did not make the Best Picture cut, even with Andrew Scott in the Best Actor category.
From the Hollywood Reporter:
“The 39th European Film Awards will be held in Athens on Jan. 16, 2027.”
Fatherland, director: Paweł Pawlikowski
Fjord, director: Cristian Mungiu
In Waves, director: Phuong Mai Nguyen
Iron Boy (Le Corset), director: Louis Clichy
Jim Queen, director: Marco Nguyen, Nicolas Athané
La Bola Negra, directors: Javier Calvo, Javier Ambrossi
La Gradiva, director: Marine Atlan
Letters From the Silenced Country (Listy), director: Andrei Kutsila
Lucy Lost, director: Olivier Clert
Naza, directors: Yuval Abraham, Rachel Szor
Rehearsals for a Revolution, director: Pegah Ahangarani
To Hold a Mountain (Planina), directors: Biljana Tutorov, Petar Glomazić
Viva Carmen (Carmen, L’Oiseau Rebelle), director: Sébastien Laudenbach
Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts), director: Vincent Munier
Woman Unknown (Kvinde Ukendt), director: May el-Toukhy
European Animation Film
In Waves, director: Phuong Mai Nguyen
Iron Boy (Le Corset), director: Louis Clichy
Jim Queen, directors: Marco Nguyen, Nicolas Athané
Lucy Lost, director: Olivier Clert
Viva Carmen (Carmen, L’Oiseau Rebelle), director: Sébastien Laudenbach
European Documentary
Letters From the Silenced Country (Listy), director: Andrei Kutsila
Naza, director: Yuval Abraham, Rachel Szor
Rehearsals for a Revolution, director: Pegah Ahangarani
To Hold a Mountain (Planina), directors: Biljana Tutorov, Petar Glomazić
Whispers in the Woods (Le Chant des Forêts), director: Vincent Munier
Javier Calvo, Javier Ambrossi for La Bola Negra
Cristian Mungiu for Fjord
Paweł Pawlikowski for Fatherland
Sandra Wollner for Everytime
Andrey Zvyagintsev for Minotaur
European Screenwriter
Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero for La Bola Negra
Cristian Mungiu for Fjord
Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten for Fatherland
Sandra Wollner for Everytime
Simon Liashenko, Andrey Zvyagintsev for Minotaur
European Actress
Mathilde Arcel in Woman Unknown
Penélope Cruz in Bunker
Sandra Hüller in Fatherland
Sandra Hüller in Rose
Renate Reinsve in Fjord
Léa Seydoux in Gentle Monster
European Actor
Swann Arlaud in A Man of His Time
Javier Bardem in The Beloved
Andrew Scott in Elsinore
Sebastian Stan in Fjord
Hanns Zischler in Fatherland
European Casting Director
Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart for Fatherland
Eva Leira, Yolanda Serrano for La Bola Negra
Jessica Ronane for Elsinore
European Cinematographer
Gris Jordana for La Bola Negra
Frank van den Eeden for Coward
Łukasz Żal for Fatherland
European Composer (Original Score)
Volker Bertelmann for Bunker
Tara Nome Doyle for Rose
Alberto Iglesias for Bitter Christmas
European Costume Designer
Doris Bartelt for Rose
Ana López Cobos for La Bola Negra
Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine for Woman Unknown
European Editor
Alberto Gutiérrez for La Bola Negra
Gesa Jäger for Yellow Letters
Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik for Fatherland
European Make-up & Hair Artist
Pablo Morillas, Marilo Osuna for La Bola Negra
Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin for Coward
Waldemar Pokromski for Fatherland
European Production Designer
Roger Bellés for La Bola Negra
Olivier Meidinger for Rose
Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński for Fatherland
European Sound
Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe for Naza
Lars Ginzel, Tarn Willers for Fatherland
Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla for La Bola Negra
European Discovery – Prix Fipresci
17, director: Kosara Mitic
At Night, director: Beatrice Gibson
Cute, director: Marlene Emilie Lyngstad
Flesh & Fuel (Du Fioul Dans les Artères), director: Pierre Le Gall
The Guest (Gæsten), director: Mads Mengel
Thirteen in Gaza, director: Hosam Abu Dan